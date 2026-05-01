Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
СПОРТ

Президент FIFA підтвердив участь Ірану в ЧС-2026 у США

01 травня 2026, 12:44
Фото: reuters.com
Збірна Ірану не перебуває в одній групі з командою США, але ці дві команди можуть зустрітися в плей-офф.

Президент FIFA Джанні Інфантіно заявив, що Іран таки візьме участь у чемпіонаті світу з футболу 2026 року і проведе футбольні матчі у США, незважаючи на геополітичну напруженість, яка ставить під сумнів участь команди.

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи в четвер на Конгресі FIFA у Ванкувері (Канада), Інфантіно торкнувся питання невизначеності, яка виникла після початку авіаударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого.

"Дозвольте мені відразу ж підтвердити... що Іран, звісно ж, візьме участь у чемпіонаті світу з футболу FIFA 2026. І, звичайно ж, Іран зіграє у США... тому що ми повинні об'єднатися. Ми повинні згуртувати людей", – сказав Інфантіно, викликавши оплески делегатів.

CNN зазначає, що Іран був єдиною з 211 асоціацій-членів FIFA, яка не була представлена на заході. Причиною стало те, що делегати вирішили не приїжджати після повідомлень про те, що одному з членів їхньої групи було відмовлено у в'їзді до Канади.

Незабаром після цих заяв президент США Дональд Трамп теж прокоментував цю ситуацію.

"Якщо це сказав Інфантіно з FIFA, я не проти. Думаю, нехай грають", – сказав Трамп, хоча раніше говорив, що для іранців було б "недоречно" змагатися "за своє життя і безпеку".

Також видання пише, що Ірану належить зіграти два групових етапи в Інглвуді (штат Каліфорнія), і один у Сіетлі. Причому перший матч проти збірної Нової волі заплановано на 15 червня в Лос-Анджелесі.

Як відомо, збірна Ірану не перебуває в одній групі з командою США, але ці дві команди можуть зустрітися в плей-офф, якщо посядуть друге місце у своїх групах. Найраніша зустріч може відбутися в п'ятницю 3 липня в Арлінгтоні (штат Техас). Тобто, всього за день до Дня незалежності США.

Нещодавно спецпосланець президента США Дональда Трампа Паоло Замполлі запропонував замінити збірну Ірану на Італію на чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Ініціативу було озвучено президенту FIFA Джанні Інфантіно та самому Трампу.

ІранСШАFIFA

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється