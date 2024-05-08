Київ стверджує, що росіяни керують операціями TikTok в Україні – Bloomberg

росія використовує платформу для розширення впливу.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Україна попередила, що кремль розширює використання TikTok, щоб поставити під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського і підірвати моральний дух українців, пише агентство.

"росія домінує над нами в TikTok через масштаб своєї діяльності", - заявив голова департаменту Ради національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

Він додав, що росіяни почали систематично працювати над TikTok і успішно використовують цю платформу.

За словами представника TikTok, соціальна мережа посилила заходи безпеки в Україні з початку війни і видаляє шкідливу дезінформацію. В світі 97% дезінформаційного контенту видаляються до того, як він буде відзначений на платформі.

"Критика з боку України викликана тим, що ByteDance перебуває під зростаючим тиском з боку США та Європейського Союзу через побоювання щодо безпеки даних та дезінформації", - пише Bloomberg.

Крім того, Конгрес схвалив заборону TikTok у США.

А днями стало відомо, що і в ЄС можуть заборонити TikTok.