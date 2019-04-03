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Київ висловив протест Москві через затримання архієпископа Климента

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент виконує гуманітарну місію – як голова Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі
Міністерство закордонних справ України висловлює протест Російській Федерації та її окупаційній владі на території АРК з приводу безпідставного затримання архієпископа Православної церкви України Климента.
Київ висловив протест Москві через затримання архієпископа Климента Фото: slovoidilo.ua

Відповідну заяву оприлюднено на сайті відомства МЗС України, повідомляє "Укрінформ".

"МЗС України висловлює протест Російській Федерації та її окупаційній владі на території Автономної Республіки Крим з приводу безпідставного затримання архієпископа Православної церкви України Климента. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент виконує гуманітарну місію – як голова Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі", - зазначили у міністерстві.

В МЗС підкреслили, що зусиллями багатьох людей архієпископа Климента було звільнено, однак, він залишається під загрозою переслідувань, як й інші громадяни України, які чинять опір окупантам.

Міністерство закордонних справ вимагає від Росії припинити переслідування на тимчасово окупованих територіях України релігійних діячів та представників конфесій, а також закликає світову спільноту, міжнародних партнерів, правозахисні організації засудити чергове порушення прав людини в АРК.

Нагадуємо, що 3 березня, архієпископ Климент сів у автобус до Ростова-на-Дону, де мав намір взяти участь у судовому засіданні щодо Павла Гриба, а наступного дня, у вівторок, відвідати його у СІЗО та сповідати і причастити з дозволу суду. За 15 хвилин до виїзду його затримав наряд поліції. У Центральному райвідділі поліції Сімферополя його спочатку звинуватили у крадіжці церковного майна - за анонімною заявою "прихожанина". Потім перевели до Київського райвідділу, де висунули нове звинувачення - в образі честі та гідності поліцейських: свідок, схожий на безпритульного алкоголіка, показав, що архієпископ начебто нецензурно висловлювався при затриманні. Священика протримали в поліції понад дев'ять годин. Завдяки широкому розголосу та підтримці адвокатів Еміля Курбединова, Миколи Полозова та інших архієрея відпустили без складання протоколу.

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04 03 2019 20:22
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