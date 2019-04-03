Київ висловив протест Москві через затримання архієпископа Климента
Відповідну заяву оприлюднено на сайті відомства МЗС України, повідомляє "Укрінформ".
"МЗС України висловлює протест Російській Федерації та її окупаційній владі на території Автономної Республіки Крим з приводу безпідставного затримання архієпископа Православної церкви України Климента. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент виконує гуманітарну місію – як голова Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі", - зазначили у міністерстві.
В МЗС підкреслили, що зусиллями багатьох людей архієпископа Климента було звільнено, однак, він залишається під загрозою переслідувань, як й інші громадяни України, які чинять опір окупантам.
Міністерство закордонних справ вимагає від Росії припинити переслідування на тимчасово окупованих територіях України релігійних діячів та представників конфесій, а також закликає світову спільноту, міжнародних партнерів, правозахисні організації засудити чергове порушення прав людини в АРК.
Нагадуємо, що 3 березня, архієпископ Климент сів у автобус до Ростова-на-Дону, де мав намір взяти участь у судовому засіданні щодо Павла Гриба, а наступного дня, у вівторок, відвідати його у СІЗО та сповідати і причастити з дозволу суду. За 15 хвилин до виїзду його затримав наряд поліції. У Центральному райвідділі поліції Сімферополя його спочатку звинуватили у крадіжці церковного майна - за анонімною заявою "прихожанина". Потім перевели до Київського райвідділу, де висунули нове звинувачення - в образі честі та гідності поліцейських: свідок, схожий на безпритульного алкоголіка, показав, що архієпископ начебто нецензурно висловлювався при затриманні. Священика протримали в поліції понад дев'ять годин. Завдяки широкому розголосу та підтримці адвокатів Еміля Курбединова, Миколи Полозова та інших архієрея відпустили без складання протоколу.
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