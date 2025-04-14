Київ запрошує політиків ЄС на 9 травня, щоб протистояти параду перемоги путіна

Зеленський хотів би прийняти лідерів так званої "коаліції волевиявлення".

Україна запрошує європейських посадовців приїхати 9 травня до столиці, щоб протиставити їхній візит параду "перемоги" президента рф Володимира путіна.

Цього ж дня президент Володимир Зеленський хоче прийняти лідерів так званої "коаліції рішучих", повідомляє Politico.

Видання зазначає, що візит європейських лідерів до Києва 9 травня має стати демонстрацією дипломатичної сили проти щорічного військового "параду перемоги" путіна в москві.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга передав запрошення своїм колегам з Євросоюзу під час зустрічі в Люксембурзі і закликав їх "показати єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни".

Такий крок спрямований на те, щоб відвернути увагу від кремля через понад три роки після повномасштабного вторгнення рф в Україну і через спроби президента США Дональда Трампа укласти перемир’я між двома країнами.

Глава МЗС України додав, що Зеленський хоче прийняти 9 травня лідерів так званої "коаліції рішучих", аби "визначити гарантії безпеки" для України після можливої угоди про припинення вогню з рф.

Журналісти пишуть, що місце проведення цієї зустрічі не уточнювалося, але два дипломати ЄС, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що ведуться обговорення щодо можливого візиту до України на початку травня глав держав, зокрема майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Крім того, Євросоюз радить країнам-кандидатам не відвідувати парад 9 травня в росії.