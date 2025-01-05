Китаєм шириться новий вірус – ЗМІ

Ймоіврно, вірус може стати причиною для нової пандемії.

На сьогодні, 5 січня, лікарні в КНР переповнені людьми через зростання числа випадків нового вірусу HMPV.

Про це повідомляє індійський телеканал NDTV.

Видання зазначає, що за останні кілька днів в Китаї стався всплеск респіраторних захворювань, який "нагадує людям про подібний сплеск під час COVID-19".

ЗМІ в таких сусідніх країнах, як Індонезія, Індія і Японія застерігають громадян бути в курсі ситуації в Китаї і вжити необхідних заходів обережності.

В Пекіні наразі применшують масштаби захворюваності та видають це за "щорічне явище взимку", адже міжнародні звіти попереджали мандрівників переглянути свої плани подорожей до Китаю.

КНР випустив заяву для преси, щоб усунути всі занепокоєння.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила у п'ятницю, що "пік респіраторних інфекцій, як правило, припадає на зимовий сезон".

"Я можу запевнити вас, що китайський уряд піклується про здоров’я громадян та іноземців, які приїжджають до країни і подорожувати Китаєм безпечно", - сказала вона.