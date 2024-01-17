Вірусологи з Китаю знову роблять це, безсоромно граючи з новим коронавірусом, який на 100% смертельний для трансгенних гуманізованих мишей, які мають людські модифіковані гени.

Що зупинить це божевілля?

Про це йдеться в матеріалі New York Post.

Вчені з лабораторій в Пекіні та Нанкіні накачали мишей (їхні гени змінені, щоб вони нагадували людські) культивованим у лабораторії штамом GX/2017, двоюрідним братом COVID, який вперше був виявлений у ящерів за три роки до пандемії.

Кожна миша, заражена таким вірусом, помирала болісною смертю.

Гірше того, експерти в усьому світі побоюються, що в лабораторіях не вистачає адекватних заходів біобезпеки, оскільки в першому звіті китайських дослідників про свої висновки нічого не вказано щодо заходів безпеки.

Відповідальна наука, чи не так?

"Я не бачу нічого невизначеного, чого можна було б отримати, насильно заражаючи дивну породу олюднених мишей випадковим вірусом. І навпаки, я бачив, скільки всього може піти не так", - заявив експерт з епідеміології з Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу.

Баллу варто вручити нагороду "Стриманість року", пише видання.

Самі дослідники припускають, що "може піти не так": "ризик поширення GX_P2V на людей".

Можливо, тоді варто перестати гратися з вогнем, перш ніж розпочати чергову глобальну пожежу, йдеться в матеріалі.