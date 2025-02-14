Китай має рекордний відтік іноземних інвестицій – Bloomberg

В 2024 міжнародні компанії інвестували найменше з 1992 року.

Минулого року Пекін зафіксував найбільший в історії відтік прямих іноземних інвестицій, що склав 168 млрд доларів.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Це рекордний показник з 1990 року, однак ситуація може погіршитися через зростання торговельної війни з Вашингтоном.

За даними Державного управління валютного контролю КНР, міжнародні компанії виводять кошти, а місцеві фірми переказують капітал за кордон.

Китайські інвестори перевели 173 млрд дол, тоді як іноземні компанії вклали лише 4,5 млрд дол – мінімальний рівень з 1992 року.

Китай активно намагається стримати цей відтік і уряд пропонує інвесторам податкові пільги, кращі умови ведення бізнесу і скасовує візові обмеження.

Також нещодавно влада ухвалила план дій для залучення нових інвестицій.

Проте на тлі відтоку капіталу, торговельне сальдо Китаю залишається сильним.

В 2024 році профіцит поточного рахунку склав 422 млрд дол, а в останньому кварталі – зріс на рекордні 181 млрд дол. Основною причиною стало зростання профіциту торгівлі товарами до 768 млрд доларів, але дисбаланс створює напруженість у міжнародній торгівлі. США та інші країни дедалі більше критикують Китай за надмірне перевищення експорту над імпортом, що загрожує новими торгівельними обмеженнями.

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