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Китай має рекордний відтік іноземних інвестицій – Bloomberg

14 лютого 2025, 16:32
Китай має рекордний відтік іноземних інвестицій – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
В 2024 міжнародні компанії інвестували найменше з 1992 року.

Минулого року Пекін зафіксував найбільший в історії відтік прямих іноземних інвестицій, що склав 168 млрд доларів.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Це рекордний показник з 1990 року, однак ситуація може погіршитися через зростання торговельної війни з Вашингтоном.

За даними Державного управління валютного контролю КНР, міжнародні компанії виводять кошти, а місцеві фірми переказують капітал за кордон. 

Китайські інвестори перевели 173 млрд дол, тоді як іноземні компанії вклали лише 4,5 млрд дол – мінімальний рівень з 1992 року.

Китай активно намагається стримати цей відтік і уряд пропонує інвесторам податкові пільги, кращі умови ведення бізнесу і скасовує візові обмеження. 

Також нещодавно влада ухвалила план дій для залучення нових інвестицій.

Проте на тлі відтоку капіталу, торговельне сальдо Китаю залишається сильним. 

В 2024 році профіцит поточного рахунку склав 422 млрд дол, а в останньому кварталі – зріс на рекордні 181 млрд дол. Основною причиною стало зростання профіциту торгівлі товарами до 768 млрд доларів, але дисбаланс створює напруженість у міжнародній торгівлі. США та інші країни дедалі більше критикують Китай за надмірне перевищення експорту над імпортом, що загрожує новими торгівельними обмеженнями.

Ми також повідомляли, що Трамп сподівається, що Китай допоможе завершити війну в Україні.

 

Китайінвестиції

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