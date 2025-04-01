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Китай розпочав військові навчання поруч із Тайванем

01 квітня 2025, 10:08
Китай розпочав військові навчання поруч із Тайванем
Це суворе попередження і стримувальний фактор проти незалежності Тайваню з боку Китаю.

КНР оголосила про проведення масштабних обʼєднаних навчань своїх ракетних, сухопутних і військово-морських сил поблизу Тайваню.

Про це інформує агенція Reuters із посиланням на заяву Східного операційного командування Китаю.

"Основна увага цих навчань зосереджена на проведенні бойових патрулів у морі та в повітрі, захопленні всебічного контролю, завданні ударів по морських і наземних цілях, а також блокуванні ключових районів та маршрутів", - заявили в китайському командуванні.

Військові КНР додалои, що мета цих навчань - бути суворим попередженням та потужним стримувальним фактором проти незалежності Тайваню.

Після оголошення про початок навчань у Китаї були опубліковані кілька пропагандистських відео, на яких президента Тайваню зображують у вигляді жука-шкідника, якого китайськими паличками утримують над охопленим вогнем Тайванем.

Разом з тим, в міноборони Тайваню заявили, що активували свої наземні ракетні системи й розгорнули бойові судна та літак у відповідь на наближення до острова авіаносної групи КНР.

Нещодавно Тайвань назвав дату ймовірного вторгнення Китаю.

 

КитайТайвань

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