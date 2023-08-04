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ПОЛІТИКА

Китай візьме участь у засіданні щодо мирного плану для України

04 серпня 2023, 17:00
Китай візьме участь у засіданні щодо мирного плану для України
Фото: з вільного доступу
Пекін буде представляти спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей, який у травні приїжджав до України.

Китай візьме участь у засіданні щодо мирного плану України, яке пройде в Саудівській Аравії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

Пекін буде представляти спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей, який у травні приїжджав до України.

"Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи в Україні", — заявили у китайському МЗС.

Присутність Китаю на зустрічі є дипломатичним здобутком, оскільки країна досі підтримує тісні економічні та дипломатичні зв'язки з росією і досі відкидав міжнародні заклики засудити вторгнення росії в Україну. На першу зустріч у Копенгагені наприкінці червня, китайська делегація не з’явилася. 

У Саудівській Аравії, у місті Джидда на 5—6 серпня заплановане засідання між Заходом, Україною та ключовими країнами, що розвиваються. Серед учасників — 30 країн: прибудуть посадовці Індонезії, Єгипту, Мексики, Бразилії, Чилі, Замбії та інших країн. Британія, ПАР, Польща та ЄС підтвердили свою участь. Зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни росії проти України. Зокрема, ця зустріч повинна переконати Китай долучитися до зусиль щодо закінчення війни.

Раніше повідомлялось, Саудівська Аравія хоче заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні.

КитайСаудівська Аравіяформула миру

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