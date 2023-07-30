Вже 30 країн заявило про участь в зустрічі по відновленню миру в Україні в Саудівській Аравії – The Wall Street Journal
Відбудеться зустріч на початку серпня в Джидді.
Про це повідомило The Wall Street Journal.
"За словами дипломатів, залучених до обговорення, на зустріч, яка відбудеться в Джидді 5 та 6 серпня, прибудуть високопосадовці приблизно з 30 країн", - повідомляє видання.
В переговорах візьмуть участь представники західних країн, України та ключових країн, що розвиваються, у тому числі Індії та Бразилії. Західні та українські офіційні особи сподіваються, що переговори призведуть до мирного саміту пізніше цього року.
Серед тих, хто вже підтвердив свою участь: Великобританія, ПАР, Польща і країни ЄС.
В Джидді буде присутній радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, заявило знайоме із ситуацією джерело.
"Західні офіційні особи обрали Саудівську Аравію для проведення переговорів частково сподіваючись, що вона зможе спонукнути Китай взяти в них участь", - пише газета.
В кінці липня президент Володимир Зеленський сказав "була вже зустріч у Копенгагені, зараз у Саудівській Аравії планується друга зустріч. Я радий, що там буде Бразилія. Потім ми вийдемо на саміт Формули світу".
В червні в Копенгагені відбулася зустріч радників з національної безпеки та політичних радників лідерів більш ніж 10 країн, присвячена підготовці "Саміту миру".
Раніше стало відомо, Саудівська Аравія проведе мирні переговори щодо України без участі росії.