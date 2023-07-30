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Вже 30 країн заявило про участь в зустрічі по відновленню миру в Україні в Саудівській Аравії – The Wall Street Journal

30 липня 2023, 12:46
Вже 30 країн заявило про участь в зустрічі по відновленню миру в Україні в Саудівській Аравії – The Wall Street Journal
Фото: з відкритих джерел
Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо відновлення миру в Україні, в яких візьмуть участь високопосадовці з близько 30 країн.

Відбудеться зустріч на початку серпня в Джидді. 

Про це повідомило  The Wall Street Journal.

"За словами дипломатів, залучених до обговорення, на зустріч, яка відбудеться в Джидді 5 та 6 серпня, прибудуть високопосадовці приблизно з 30 країн", - повідомляє видання.

В переговорах візьмуть участь представники західних країн, України та ключових країн, що розвиваються, у тому числі Індії та Бразилії. Західні та українські офіційні особи сподіваються, що переговори призведуть до мирного саміту пізніше цього року.

Серед тих, хто вже підтвердив свою участь: Великобританія, ПАР, Польща і країни ЄС.

В Джидді буде присутній радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, заявило знайоме із ситуацією джерело.

"Західні офіційні особи обрали Саудівську Аравію для проведення переговорів частково сподіваючись, що вона зможе спонукнути Китай взяти в них участь", - пише газета. 

В кінці липня президент Володимир Зеленський сказав "була вже зустріч у Копенгагені, зараз у Саудівській Аравії планується друга зустріч. Я радий, що там буде Бразилія. Потім ми вийдемо на саміт Формули світу".

В червні в Копенгагені відбулася зустріч радників з національної безпеки та політичних радників лідерів більш ніж 10 країн, присвячена підготовці "Саміту миру".

Раніше стало відомо, Саудівська Аравія проведе мирні переговори щодо України без участі росії

 
Саудівська Аравіязустріч по відновленню миру в Україні

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