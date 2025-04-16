Китай висунув умови для торговельних переговорів з Трампом – Bloomberg

Пекін вимагає більшої поваги і стримування зневажливих зауважень з боку членів кабінету Трампа.

Китай хоче побачити низку кроків з боку адміністрації президента Дональда Трампа, перш ніж Пекін погодиться на торговельні переговори зі США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пекін вимагає більшої поваги і стримування зневажливих зауважень з боку членів кабінету Трампа, повідомило джерело агентства в Пекіні. Може йтися про "невігласні" заяви віцепрезидента Джей Ді Венса про "китайських селян".

Інші умови включають більш послідовну позицію США і готовність розвіяти побоювання Китаю з приводу американських санкцій і Тайваню, сказало джерело.

За словами джерела, Пекін також хоче, щоб США призначили координатора переговорів, який користується підтримкою президента і може допомогти підготувати угоду, яку Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін зможуть підписати під час зустрічі.

Доля світової економіки і фінансових ринків багато в чому залежить від того, чи зможуть США і Китай знайти спосіб уникнути затяжної торгової війни. Трамп ввів щодо Китаю мита в розмірі 145%, що спонукало Пекін вжити заходів у відповідь. Це загрожує знищити більшу частину торгівлі між найбільшими економіками світу.

Тарифи США викликали широку громадську підтримку в Китаї для заходів у відповідь, давши Сі політичний стимул відхилити неодноразові вимоги Трампа про телефонний дзвінок. Президент США 15 квітня знову закликав Китай зв'язатися з ним, щоб почати переговори щодо врегулювання торгової війни.

За словами людини, знайомої з позицією Пекіна, найважливішою попередньою умовою будь-яких перемовин є те, що китайські офіційні особи мають бути впевнені в тому, що така взаємодія здійснюватиметься з повагою.

За словами джерела, тоді як Трампа був відносно стриманий у публічних висловлюваннях на адресу Сі Цзіньпіна, інші члени його адміністрації були налаштовані більш войовничо, через що офіційні особи в Пекіні не були впевнені в позиції США.

Чиновники в Пекіні вважають, що у Трампа величезний контроль над цією адміністрацією. У результаті, коли американські чиновники роблять різкі заяви про Китай, а Трамп не відхрещується від цих поглядів, китайські чиновники припускають, що президент схвалює їхню позицію, сказало джерело.

Нагадаємо, минулого тижня Трамп підняв мита на китайські товари до 145%, одночасно оголосивши про 90-денну паузу на мита на десятки товарів інших країн. Це спонукало Пекін підняти мита на американські товари до 125%. Торгівля за таких тарифів неможлива.