Китай запустив космовантажівку "Тяньчжоу-3" Запуск ракети-носія Long March-7 Y4 відбувся 20 вересня з космодрому Центру запуску супутників Веньчан

Канцелярія програми пілотованої космонавтики Китаю (CMSA) заявила про запуск у космос вантажного корабля "Тяньчжоу-3", що доправить необхідні матеріали для продовження будівництва першої космічної станції КНР у космосі.

Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуa. Зазначається, що запуск ракети-носія Long March-7 Y4 відбувся 20 вересня з космодрому Центру запуску супутників Веньчан, що на острові Хайнань. Фото: Укрінформ Фото: Укрінформ Фото: Укрінформ Згодом "Тяньчжоу-3" пристикується до базової модулі космічної станції "Тяньхе" та другої китайської пілотованої орбітальної станції "Тяньгун-2". Нагадаємо, що безпілотний гелевий дирижабль, оснащений базовою станцією 5G, успішно завершив випробувальний політ у Південно-Західному Китаї.

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