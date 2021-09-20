ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКанцелярія програми пілотованої космонавтики Китаю (CMSA) заявила про запуск у космос вантажного корабля "Тяньчжоу-3", що доправить необхідні матеріали для продовження будівництва першої космічної станції КНР у космосі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай запустив космовантажівку "Тяньчжоу-3"
Запуск ракети-носія Long March-7 Y4 відбувся 20 вересня з космодрому Центру запуску супутників Веньчан
Фото: Укрінформ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуa.
Зазначається, що запуск ракети-носія Long March-7 Y4 відбувся 20 вересня з космодрому Центру запуску супутників Веньчан, що на острові Хайнань.
Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ
Згодом "Тяньчжоу-3" пристикується до базової модулі космічної станції "Тяньхе" та другої китайської пілотованої орбітальної станції "Тяньгун-2".
Нагадаємо, що безпілотний гелевий дирижабль, оснащений базовою станцією 5G, успішно завершив випробувальний політ у Південно-Західному Китаї.
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