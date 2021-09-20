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Китай запустив космовантажівку "Тяньчжоу-3"

Запуск ракети-носія Long March-7 Y4 відбувся 20 вересня з космодрому Центру запуску супутників Веньчан
Канцелярія програми пілотованої космонавтики Китаю (CMSA) заявила про запуск у космос вантажного корабля "Тяньчжоу-3", що доправить необхідні матеріали для продовження будівництва першої космічної станції КНР у космосі.
Китай запустив космовантажівку "Тяньчжоу-3" Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуa.

Зазначається, що запуск ракети-носія Long March-7 Y4 відбувся 20 вересня з космодрому Центру запуску супутників Веньчан, що на острові Хайнань.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Згодом "Тяньчжоу-3" пристикується до базової модулі космічної станції "Тяньхе" та другої китайської пілотованої орбітальної станції "Тяньгун-2".

Нагадаємо, що безпілотний гелевий дирижабль, оснащений базовою станцією 5G, успішно завершив випробувальний політ у Південно-Західному Китаї.

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20 09 2021 13:31
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