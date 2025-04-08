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Китай заявив, що не підкориться новому тарифному ультиматуму Трампа

08 квітня 2025, 10:34
Китай заявив, що не підкориться новому тарифному ультиматуму Трампа
Фото: ЕРА
Трамп обіцяє зупинити всі переговори з Китаєм.

У КНР заявили, що не підкоряться новим тарифним погрозам президента США Дональда Трампа.

Про це інформує портал Clash.

Трамп пригрозив запровадженням додаткових 50% мит на китайські товари, якщо країна не скасує "дзеркальні" мита. 

Ще на початку квітня Китай оголосив 34% мита на імпорт зі США з 10 квітня. 

Також Китай додав 11 американських компаній у "список ненадійних організацій", серед яких виробники дронів і ввів експортний контроль щодо 16 американських компаній, яким припинять постачати китайські товари подвійного призначення.

Після чого глава Білого дому заявив, що зупинить усі переговори з Китаєм.

Вчора, 7 квітня, Китай припинив імпорт газу зі США через торгові суперечки.

 

СШАКитаймита

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