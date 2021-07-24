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Китайська спортсменка здобула перше "золото" на Олімпіаді в Токіо

Друге місце посіла росіянки Анастасія Галашина, а третє - швейцарка Ніна Крістен
Першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо здобула китайська спортсменка Ян Цянь. Вона перемогла у стрільбі на 10 метрів із пневматичної гвинтівки серед жінок.
Китайська спортсменка здобула перше "золото" на Олімпіаді в Токіо Фото: з вільних джерел

Про це йдеться на сайті Олімпіади-2020, повідомляє "Громадське".

Китаянка, крім того, що отримала "золото", встановила новий олімпійський рекорд у дисципліні - набравши 251,8 бала.

Друге місце посіла росіянки Анастасія Галашина (251,1), а третє - швейцарка Ніна Крістен (230,6).

Як першу чемпіонку Олімпіади-2020, нагороджував Ян Цянь президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

"Неймовірно, що я тут. Я справді нервувала, бо конкуренція була значною. Я щаслива, що змогла перемогти... Ця золота медаль - подарунок моїй країні", - сказала спортсменка.

У цій дисципліні загалом змагалися 50 спортсменок, але серед них українок не було. Водночас у фіналі чоловічої стрільби на 10 метрів із пневматичного пістолета виступить українець Павло Коростильов.

А що там українські спортсмени?

За медалі 24 липня будуть боротися українські дзюдоїсти. Дар'я Білодід пройшла у півфінал вагової категорії до 48 кілограмів. Якщо українка переможе, то пройде у фінал, якщо програє - боротиметься за "бронзу".

Ще один український дзюдоїст, Артем Лесюк, боротиметься за третє місце у ваговій категорії до 60 кілограмів.

Водночас у попередній день змагань з одиночного турніру з тенісу вибула Даяна Ястремська. Вона ще виступить у парі з Еліною Світоліною.

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24 07 2021 11:28
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