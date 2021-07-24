Китайська спортсменка здобула перше "золото" на Олімпіаді в Токіо
Про це йдеться на сайті Олімпіади-2020, повідомляє "Громадське".
Китаянка, крім того, що отримала "золото", встановила новий олімпійський рекорд у дисципліні - набравши 251,8 бала.
Друге місце посіла росіянки Анастасія Галашина (251,1), а третє - швейцарка Ніна Крістен (230,6).
Як першу чемпіонку Олімпіади-2020, нагороджував Ян Цянь президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
"Неймовірно, що я тут. Я справді нервувала, бо конкуренція була значною. Я щаслива, що змогла перемогти... Ця золота медаль - подарунок моїй країні", - сказала спортсменка.
У цій дисципліні загалом змагалися 50 спортсменок, але серед них українок не було. Водночас у фіналі чоловічої стрільби на 10 метрів із пневматичного пістолета виступить українець Павло Коростильов.
А що там українські спортсмени?
За медалі 24 липня будуть боротися українські дзюдоїсти. Дар'я Білодід пройшла у півфінал вагової категорії до 48 кілограмів. Якщо українка переможе, то пройде у фінал, якщо програє - боротиметься за "бронзу".
Ще один український дзюдоїст, Артем Лесюк, боротиметься за третє місце у ваговій категорії до 60 кілограмів.
Водночас у попередній день змагань з одиночного турніру з тенісу вибула Даяна Ястремська. Вона ще виступить у парі з Еліною Світоліною.
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