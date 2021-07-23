Українці розпочали змагання на Олімпіаді у Токіо: першими стартували лучники
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, пише "Громадське".
На змаганнях наша збірна зі стрільби з лука представлена чотирма спортсменами. У складі української команди Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова та Олексій Гунбін.
Українська лучниця Лідія Січенікова під час кваліфікації Олімпіади у Токіо
Фото: Національний олімпійський комітет України
Українські представниці на змаганнях зі стрільби з лука на Олімпіаді у Токіо
Фото: Національний олімпійський комітет України
Кваліфікація учасників змагань зі стрільби з лука на Олімпіаді у Токіо
Фото: Національний олімпійський комітет України
Так, Січенікова здобула 54 місце з 623 очками. Це означає, що у 1/32 фіналу вона зустрінеться з бронзовою призеркою Європейських ігор 2019 року Міхелле Кнопп. Ця німкеня під час кваліфікації здобула 655 очок та стала одинадцятою.
"Було складно емоційно. Ми дуже довго чекали на Ігри й розраховували на вищий результат, звісно, але будемо налаштовуватися морально, щоб поборотися за нагороди", - прокоментувала свій виступ Січенікова.
А ось Марченко набрала 635 очок та здобула 35 місце.
"Сьогодні змогла реалізувати лише 50% своїх можливостей. Розпочала добре, навіть вдалося впоратися з вітром. Але потім хвилювання взяло верх. Та ми не опускаємо руки й налаштовуємося на виступ в команді", - сказала спортсменка.
На стадії 1/32 фіналу вона змагатиметься з бронзовою призеркою Олімпіади у 2016 році та чемпіонкою світу у 2019 році Ле Цзяньін із Китайського Тайбея.
Ще одна українка, Анастасія Павлова, здобула 631 бал та 41 місце. У наступній стадії вона позмагається з американкою Дженніфер Мукіно-Фернандес, яка під час кваліфікації отримала 24 місце.
А ось Олексій Гунбін показав 28-й результат із 656 очками. На стадії 1/32 фіналу він змагатиметься з представником Індії Тарундіпом Раї, який був срібним призером чемпіонатів світу у 2005 та 2019 роках.
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