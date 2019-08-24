Китайські компанії вже купили акції "Мотор Січ", - керівництво заводу

Тепер рішення за Антимонопольним комітетом

Китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України (АМКУ) угоду з купівлі понад 50% акцій заводу "Мотор Січ".

"Китайські компанії вже купили акції. Тепер рішення за АМКУ, коли воно буде — ми не знаємо", - повідомив "Громадському" директор із зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш.

Водночас, директор із зв'язків з громадськістю не підтвердив інформацію американського ділового видання The Wall Street Journal про можливий продаж заводу китайській компанії "Beijing Skyrizon Aviation".

"У мене такої інформації немає", - розповів Малиш.

Нагадаємо, що газета The Wall Street Journal опублікувала інформацію, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон планує приїхати до Києва вже наступного тижня, аби переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу "Мотор Січ". На думку американської сторони, продаж заводу, як одного з головних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості, у рази підвищить оборонні спроможності Китаю.