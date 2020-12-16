Китайський зонд готовий повернутися на Землю з місячним ґрунтом

Повернення капсули на Землю може бути ускладнене через її невеликий розмір, снігопад і темряву

Безпілотний китайський космічний апарат «Чан'е-5» готовий до повернення на Землю зі зразками місячного ґрунту.

Очікується, що зонд приземлиться в районі Сицзиван у регіоні Внутрішньої Монголії на півночі Китаю пізно вночі в середу або на початку наступної доби, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що повернення капсули на Землю може бути ускладнене через її невеликий розмір, снігопад і темряву.

Як пише Сіньхуа, команда кілька разів провела навчання на місці можливого приземлення, перевіривши спроможності для нічного пошуку й роботу обладнання.

Розмір капсули зонду "Чан'е-5" становить лише одну сьому від габаритів китайського пілотованого космічного корабля, при цьому площа району приземлення - в 16 разів більша, що ускладнює пошук капсули.

За словами представника пошукової групи Бянь Ханьчена, для повернення капсули на Землю застосовується схема з подвійним зануренням в атмосферу за траєкторією, що нагадує пускання камінців по воді. Це ускладнює управління і збільшує площу пошуку.

Після опрацювання дані з радарів будуть передані екіпажам вертольотів і автомобілів, які вестимуть пошук капсули.

До початку операції пошукова група провела близько 30 зйомок місцевості в районі приземлення.

"Чан'е-5" - одна з найскладніших місій в історії освоєння космосу в Китаї. Крім того, "Чан'е-5" стала першою за останні понад 40 років місячною місією у світі.

Зонд "Чан'е-5" був запущений 24 листопада. 1 грудня посадково-злітний комплекс зонда виконав посадку на північ від піку Рюмкера в Океані Бур на видимій стороні Місяця.

Нагадаємо, що 6 грудня китайський апарат доставив зразки місячного ґрунту на орбітальний корабель