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ПОЛІТИКА

Латвія підтримує Україну в НАТО, але союзники чекають на Трампа

04 грудня 2024, 13:18
Латвія підтримує Україну в НАТО, але союзники чекають на Трампа
Фото: з вільних джерел
Глава МЗС Латвії підкреслила, що для Альянсу українські військові становитимуть цінність.

Глава МЗС Латвії Байба Браже заявила, що її країна підтримує запрошення Україна до НАТО, проте існує "реальність", яка визначає позицію багатьох її колег. Вона підкреслила, що наразі члени Альянсу чекають початку роботи адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.

Про це пише Sky News.

"В принципі, ми як політичні лідери погодилися, що Україна буде членом. Питання полягає в тому, на яких умовах і коли, і, очевидно, саме тут Альянс має об’єднатися. Зараз усі союзники чекають, коли нова адміністрація США почне працювати, тому я думаю, що це один аспект, про який говорять або не говорять, але це реальність", — заявила міністерка закордонних справ Латвії.

Браже додала, що деякі країни не хочуть запрошувати до НАТО країну, яка перебуває у стані війні, проте Латвія є "більш гнучкою". Вона також підкреслила, що загартовані в боях українські військові становитимуть цінність для НАТО.

Головними противниками запрошення України до НАТО наразі є США та Німеччина. Також проти цього виступають Словаччина та Угорщина.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі очільник МЗС Люксембургу Ксав'є Беттель також висловився проти вступу України до Альянсу.

НАТОДональд ТрампЛатвія

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