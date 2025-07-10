Латвія підтвердила передачу Україні нових Patriot

Вона підкреслила, що про поставки оголосять уряди.

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліна дала зрозуміти, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони Patriot на тлі посилених російських атак. За її словами, про поставки оголосять уряди, які за них відповідають.

Про це передає Bloomberg.

"Є зобов'язання допомогти Україні з новими системами Patriot. Як це станеться і коли це станеться, я думаю, що це інформація не для поширення. Але є хороші новини, так — Patriot будуть", — заявила вона.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо закликав країни Європи передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, зазначивши, що деякі країни мають ці комплекси, але не хочуть з ними розлучатися.

8 липня Пентагон оголосив про відновлення постачання озброєння в Україну. Це сталося після прямої вказівки президента Дональда Трампа, який публічно закликав посилити українську обороноздатність на тлі зростання російських атак.

Трамп також пообіцяв передати Україні 10 ракет-перехоплювачів Patriot, а Німеччині запропонував надати Києву одну з батарей. За цим планом, США та інші партнери мають розділити фінансові витрати на її заміну.

Водночас, за даними The Guardian, у США наразі є лише близько 25% від необхідної кількості ракет Patriot для власних потреб, що ускладнює швидке надання систем третім країнам.

Вашингтон продовжує консультації з союзниками, аби якнайшвидше забезпечити Україну ефективними засобами ППО, які здатні захищати українське небо від постійних ракетних ударів з боку росії.