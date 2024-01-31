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ПОЛІТИКА

Латвійські депутати стверджують, що в Європарламенті стало більше російських шпигунів – Politico

31 січня 2024, 14:55
Латвійські депутати стверджують, що в Європарламенті стало більше російських шпигунів – Politico
Джерело: f64, Kaspars Krafts
Сьогодні Європарламент розслідує справу латвійського депутата Тетяну Жданюк, яку підозрюються в російському шпигунстві.

Латвійські депутати переконані у тому, що у Європарламенті може бути більше російських шпигунів, ніж нещодавній випадок з Тетяною Жданюк.

Про це повідомляє Politico.

Сьогодні Європарламент розслідує справу латвійського депутата Тетяну Жданюк, яку підозрюються в російському шпигунстві. Водночас її співвітчизники вважають, що є й інші, хто працює на користь країни-терориста.

"Є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать інтересам росії", - написали Сандра Калнієте, Робертс Зіле та Іварс Іябс з правоцентристської Європейської народної партії, правих Європейських консерваторів і реформістів та ліберальної партії "Відродження" у листі.

Зокрема депутати вважаються, що група "Зелені/ЄФА", з якої виключили Жданюк, повинна нести певну відповідальність за довгострокову співпрацю, фінансову підтримку й інформаційний обмін з підозрюваною.

"У вівторок група "Зелені/ЄФА" опублікувала заяву, в якій заявила, що "глибоко стурбована" цими звинуваченнями, і попросила заборонити Жданюк працювати в парламенті на час розслідування", - додає видання.

Європейський парламент розпочав розслідування проти депутатки від Латвії Тетяни Жданок, яку підозрюють у звʼязках із ФСБ росії.

Видання The Insider опублікувало розслідування, в якому стверджувало, що депутатку Європейського парламенту від Латвії Тетяну Жданок ще у 2004 році завербувала російська ФСБ. Журналісти отримали листування депутатки з імовірним російським агентом, з яким Жданок координувала свої дії.

Латвіярф тероризмшпигуни

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