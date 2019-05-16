Леонід Кравчук став почесним громадянином Києва
Крім Леоніда Кравчука, це звання присвоєно також директору Інституту біохімії ім. Палладіна Національній академії наук України, громадському діячеві Сергію Комісаренку і діячеві культури Світлані Литвиновій, інформує прес-служба КМДА.
У КМДА нагадали, що під головуванням Кравчука була прийнята Декларація про державний суверенітет і Акт проголошення незалежності України. За час перебування на посаді президента України він послідовно відстоював незалежність держави і її суверенітет. Кравчук удостоєний звання "Герой України" і багатьох інших державних нагород.
Сергій Комісаренко - дійсний член Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, доктор біологічних наук, професор, державний і громадський діяч. Засновник молекулярної імунології в Україні. Автор понад 400 наукових робіт. Під його керівництвом в 1986 році проведено унікальне дослідження імунітету у людей, які працювали відразу після аварії на Чорнобильській АЕС.
Світлана Литвинова - засновник і директор Музею Олександра Кошиця (український хоровий диригент, композитор, етнограф і письменник-мемуарист) при спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступеня №296 (Дарницький район Києва). Понад 40 років працює в сфері освіти, в 1998-2009 роках - депутат Харківської районної ради в м Киї.
"Звання "Почесний громадянин міста Києва" свідчить про визнання киянами видатних заслуг окремих осіб перед громадою столиці в розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, бізнесу, в благодійній, гуманістичній та громадській діяльності, зміцненні міжнародного авторитету Києва", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Леонід Кравчук дав три поради Володимиру Зеленському .
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