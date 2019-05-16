Леонід Кравчук став почесним громадянином Києва

ПІд головуванням Кравчука була прийнята Декларація про державний суверенітет і Акт проголошення незалежності України. За час перебування на посаді президента України він послідовно відстоював незалежність держави і її суверенітет

Київська міська рада на пленарному засіданні в четвер, 16 травня, прийняла рішення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Київ" першому президенту незалежної України Леоніду Кравчуку.

Крім Леоніда Кравчука, це звання присвоєно також директору Інституту біохімії ім. Палладіна Національній академії наук України, громадському діячеві Сергію Комісаренку і діячеві культури Світлані Литвиновій, інформує прес-служба КМДА.

У КМДА нагадали, що під головуванням Кравчука була прийнята Декларація про державний суверенітет і Акт проголошення незалежності України. За час перебування на посаді президента України він послідовно відстоював незалежність держави і її суверенітет. Кравчук удостоєний звання "Герой України" і багатьох інших державних нагород.

Сергій Комісаренко - дійсний член Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, доктор біологічних наук, професор, державний і громадський діяч. Засновник молекулярної імунології в Україні. Автор понад 400 наукових робіт. Під його керівництвом в 1986 році проведено унікальне дослідження імунітету у людей, які працювали відразу після аварії на Чорнобильській АЕС.

Світлана Литвинова - засновник і директор Музею Олександра Кошиця (український хоровий диригент, композитор, етнограф і письменник-мемуарист) при спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступеня №296 (Дарницький район Києва). Понад 40 років працює в сфері освіти, в 1998-2009 роках - депутат Харківської районної ради в м Киї.

"Звання "Почесний громадянин міста Києва" свідчить про визнання киянами видатних заслуг окремих осіб перед громадою столиці в розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, бізнесу, в благодійній, гуманістичній та громадській діяльності, зміцненні міжнародного авторитету Києва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Леонід Кравчук дав три поради Володимиру Зеленському .