Лещенко піде на допит до ГПУ по справі Манафорта
"Радий повідомити, що у четвер, 23 травня, іду на допит до Генеральної прокуратури по справі Манафорта", – написав ардеп у своєму Facebook, йдеться в "УП".
"Матеріали повернуто у зв'язку із завершенням справи Манафорта у США. Тепер я запрошений на допит до Генеральної прокуратури, у ході якого передам слідству наявні в мене документи", – заявив нардеп.
Лещенко також зазначив, що перед допитом на ганку ГПУ проведе прес-конференцію
"Об 11 годині 23 травня, за адресою вулиця Борисоглібська, 18. Приходьте, буде цікаво!", – сказав він.
Напередодні Лещенко заявив, що піде на допит ГПУ і розкриє джерело "чорної бухгалтерії", а післ цього стало відомо, що він офіційно залашав фракцію БПП.
Читайте також: САП порушила справу проти депутата Лещенка через купівлю квартири в центрі Києва
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент