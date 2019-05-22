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Лещенко піде на допит до ГПУ по справі Манафорта

Лещенко заявив, що зустрічався з агентом ФБР, який повернув йому передані американському слідству речові докази у справі Манафорта
Позафракційний народний депутат Сергій Лещенко 23 травня прийде на допит до Генеральної прокуратури у справі про можливе розголошення даних досудового розслідування у справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, де фігурує політтехнолог Пол Манафорт.
Лещенко піде на допит до ГПУ по справі Манафорта Сергій Лещенко. Фото: 24tv.ua

"Радий повідомити, що у четвер, 23 травня, іду на допит до Генеральної прокуратури по справі Манафорта", – написав ардеп у своєму Facebook, йдеться в "УП".

"Матеріали повернуто у зв'язку із завершенням справи Манафорта у США. Тепер я запрошений на допит до Генеральної прокуратури, у ході якого передам слідству наявні в мене документи", – заявив нардеп.

Лещенко також зазначив, що перед допитом на ганку ГПУ проведе прес-конференцію

"Об 11 годині 23 травня, за адресою вулиця Борисоглібська, 18. Приходьте, буде цікаво!", – сказав він.

Напередодні Лещенко заявив, що піде на допит ГПУ і розкриє джерело "чорної бухгалтерії", а післ цього стало відомо, що він офіційно залашав фракцію БПП.

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22 05 2019 18:53
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