CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля двох років коронавірусних обмежень у суботу, 23 липня, у Берліні знову відбувся ЛГБТ-прайд Christopher Street Day, який зібрав, за оцінками поліції, 150 тисяч учасників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЛГБТ-прайд у Берліні зібрав 150 тисяч людей
Фото: twitter/argenYx
Про це повідомляє DW.
Хода пройшла маршрутом у 7,4 кілометри та закінчилась біля Бранденбурзьких воріт.
За словами організаторів, у прайді мали взяти участь 96 автомобілів та 80 піших груп - це найбільша кількість учасників за всю історію Christopher Street Day у Берліні
У заході також взяли участь біженці з України, серед тем плакатів учасників - заклики проти війни в Україні, яку веде Росія.
Цього року Бундестаг вперше підняв райдужний прапор, який є символом ЛГБТ-руху. Також прапор майорів над будівлею Відомства федерального канцлера Німеччини та МВС. Останнє лише у травні цього року дозволило підіймати райдужний прапор над офіційними будівлями.
Назву ЛГБТ-захід бере від Крістофер-стріт у Нью-Йорку. Вранці 28 червня 1969 року місцеві поліцейські влаштували облаву на гей-бар "Стоунволл-інн". Цей заклад на Крістофер-стріт слугував місцем зустрічі геїв і лесбійок. Сутички переросли в багатоденні масові заворушення. В результаті поранення отримали четверо поліцейських і невстановлене число ЛГБТ-активістів.
Протести в барі "Стоунволл-інн" стали відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТ.
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