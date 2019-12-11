Лідер фракції "Слуга Народу" Арахамія: Розмовляємо з Amazon про прихід в Україну

"Ми домовилися з Rakuten, власниками Viber, розмовляли з Binance, найбільшою криптобіржею. Розмовляємо зараз з Amazon про прихід в Україну. Мова про дата-центр. Також розмовляємо з Google про перенесення штаб-квартири з Європи сюди", - розповів Арахамія

Україна веде переговори з представниками багатьох світових компаній, зокрема Amazon, Google, Binance. У фракції "Слуга Народу" вважають їх "прихід" в Україну цілком реальним.

Про це в інтерв’ю "ЛІГА.net" розповів лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, повідомляє "Громадське".

"Ми домовилися з Rakuten, власниками Viber, розмовляли з Binance, найбільшою криптобіржею. Розмовляємо зараз з Amazon про прихід в Україну. Мова про дата-центр. Також розмовляємо з Google про перенесення штаб-квартири з Європи сюди", - розповів Арахамія.

Він також зазначив, що тривають перемовини з представниками платіжної системи PayPal. Водночас, вважає це завдання "непіднімним", оскільки в Україні не бачать ринку.

"Ми зараз придумали нову стратегію переговорів з ними. Я сподіваюся, вона спрацює. Не хочу спойлерити. У них же є представництво у Росії, і вони весь час намагаються задавити появу PayPal в Україні", - додав глава фракції.

На думку Арахамії, прихід таких компаній в Україну цілком можливий, триває активна фаза переговорів. Водночас, він вказав, що у країнах, де зорієнтовані згадані компанії, велика бюрократія, тож угоди укладатимуться довго.

"Набагато швидше угоди відбуваються з багатими людьми з країн з авторитарними режимами. Тому з точки зору інвестицій в перші два роки це будуть арабські країни, Азербайджан, Білорусь", - додав представник "Слуги Народу".

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