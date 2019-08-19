З вересня Amazon віддаватиме нерозпродані товари на благодійність У блозі зазначили, що раніше Amazon щороку передавала на благодійність мільйони товарів

Корпорація Amazon оголосила, що з вересня запускає програму, в рамках якої буде віддавати нерозпродані товари на благодійність.

Фото: соцемережі

Amazon передаватиме американським і британським благодійним організаціям товари тих компаній, що приєднаються до програми, повідомляє "Громадське". У блозі зазначили, що раніше Amazon щороку передавала на благодійність мільйони товарів. У США корпорація співпрацює з компанією Good360, У Великій Британії - з Newlife, Salvation Army і Barnardo's. Нагадаємо, що безпілотний Blue Moon буде оснащений ракетним двигуном BE-7. Апарат має доставити на супутник Землі наукове приладдя, супутники та всюдиходи.

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