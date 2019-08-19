НОВИНИКорпорація Amazon оголосила, що з вересня запускає програму, в рамках якої буде віддавати нерозпродані товари на благодійність.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З вересня Amazon віддаватиме нерозпродані товари на благодійність
У блозі зазначили, що раніше Amazon щороку передавала на благодійність мільйони товарів
Фото: соцемережі
Amazon передаватиме американським і британським благодійним організаціям товари тих компаній, що приєднаються до програми, повідомляє "Громадське".
У блозі зазначили, що раніше Amazon щороку передавала на благодійність мільйони товарів. У США корпорація співпрацює з компанією Good360, У Великій Британії - з Newlife, Salvation Army і Barnardo's.
Нагадаємо, що безпілотний Blue Moon буде оснащений ракетним двигуном BE-7. Апарат має доставити на супутник Землі наукове приладдя, супутники та всюдиходи.
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