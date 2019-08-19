Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

З вересня Amazon віддаватиме нерозпродані товари на благодійність

У блозі зазначили, що раніше Amazon щороку передавала на благодійність мільйони товарів
Корпорація Amazon оголосила, що з вересня запускає програму, в рамках якої буде віддавати нерозпродані товари на благодійність.
З вересня Amazon віддаватиме нерозпродані товари на благодійність Фото: соцемережі

Amazon передаватиме американським і британським благодійним організаціям товари тих компаній, що приєднаються до програми, повідомляє "Громадське".

У блозі зазначили, що раніше Amazon щороку передавала на благодійність мільйони товарів. У США корпорація співпрацює з компанією Good360, У Великій Британії - з Newlife, Salvation Army і Barnardo's. 

Нагадаємо, що безпілотний Blue Moon буде оснащений ракетним двигуном BE-7. Апарат має доставити на супутник Землі наукове приладдя, супутники та всюдиходи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 08 2019 17:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.