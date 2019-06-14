Лідер партії "Голос" пообіцяв оприлюднити свою декларацію до виборів Святослав Вакарчук пообіцяв оприлюднити свою декларацію за 2018 рік до виборів у Верховну Раду

Вибори відбудуться 21 липня.

Фото з вільних джерел

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