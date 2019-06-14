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Лідер партії "Голос" пообіцяв оприлюднити свою декларацію до виборів

Святослав Вакарчук пообіцяв оприлюднити свою декларацію за 2018 рік до виборів у Верховну Раду
Вибори відбудуться 21 липня.
Лідер партії "Голос" пообіцяв оприлюднити свою декларацію до виборів Фото з вільних джерел

"Я особисто точно опублікую. Упевнений, що більшість (членів моєї партії — ред.) теж. Ми зробимо це в час, встановлений Конституцією. Але я зроблю це якомога швидше. Я хочу показати всім приклад", — заявив Вакарчук, йдеться у "Громадське".

Нагадаємо, напередодні партія "Голос" Святослава Вакарчука представила перших трьох осіб, які зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії.

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14 06 2019 09:11
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