Лідери ЄС можуть відвідати Китай до середини 2023 року – Reuters

Обидві сторони зайняли різні позиції щодо річної війни в Україні, причому дипломати ЄС критикують відмову Китаю називати конфлікт вторгненням або закликати до виведення російських військ з української території.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель планують відвідати Китай. Візит може відбутися у першій половині 2023 року.

Про це заявив посол Китаю в ЄС Фу Конг, повідомляє Reuters.

За його словами, підготовка до візиту лідерів ЄС вже триває. Незабаром очікується початок "дуже частих взаємних візитів на високому рівні" між ЄС і Китаєм.

Водночас посол зазначив, що критика ЄС у бік Китаю через Україну була "дуже ірраціональна". Війна поставила Китай у дуже складне становище у відносинах з ЄС, після того, як Мішель під час візиту до Пекіна на початку грудня закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна використати вплив країни на росію у зв'язку з її війною в Україні.

Після того, як у п'ятницю Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало позиційний документ з викладенням своєї позиції щодо війни, головний дипломат ЄС у Китаї Хорхе Толедо заявив журналістам у Пекіні, що деякі частини документа викликають занепокоєння.

"Там немає жодної згадки про агресора, що дивно, тому що ясно, що є агресор і є жертва. Це незаконно і неспровоковано. Тому це викликає певне занепокоєння", - сказав Толедо.

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