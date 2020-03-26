Лідери ЄС розглянуть "план Маршалла" для порятунку економіки блоку

Лідери ЄС в четвер обговорять так званий "план Маршалла", пакет стимулів для боротьби з наслідками коронавірусу для економіки блоку, заявив у середу президент Європейської ради Шарль Мішель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У четвер глави країн-членів ЄС проведуть відеоконференцію щодо ситуації з коронавірусом. Очікується, що вони закличуть Європейську комісію сформувати новий план відновлення економіки блоку.

В ефірі бельгійського телеканалу LN24 Мішель розповів, що раніше цього тижня він обговорив з послами країн ЄС "те, як ми збираємося запровадити стратегію стимулювання, яку я називаю "план Маршалла".

"Коли я кажу "план Маршалла", я говорю з великою амбіцією", - зазначив голова Євроради. За його словами, вплив економічного шоку на бізнес означає, що "ми повинні бути дуже активними".

Мішель пояснив, що це повинен бути внутрішньоєвропейський план, який має мобілізувати капітал ЄС в рамках європейського бюджету, а також мобілізувати національні фонди і приватний сектор. "Ми повинні будемо використовувати всі інструменти", - додав він.

У проєкті заяви, підготовленому для обговорення лідерами, сказано, що Євросоюзу необхідна "стратегія виходу, комплексний план відновлення і безпрецедентні інвестиції" для боротьби з коронавірусною кризою.

Лідери країн-членів блоку раніше закликали ЄС розробити план для пом’якшення економічних наслідків пандемії. Зокрема, прем’єр Португалії застерігав від негативного ефекту, "подібного до цунамі".