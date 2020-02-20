На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також 22 членів екіпажу та лікарі

Літак авіакомпанії SkyUp, який евакуює українців та іноземців з Уханя, приземлився в Міжнародному аеропорту Харкова. До того літак дозаправився у Борисполі.

Літак з евакуйованими з Уханя приземлився у Харкові, 20 лютого 2020 року Фото: Державна прикордонна служба України

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ,передає "Громадське".

Так, прикордонники провели ідентифікацію громадян та поставили відмітки в паспортах іноземців біля трапу літака.

Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні.

На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також 22 членів екіпажу та лікарі. Зазначається, що всі здорові. На борту перебувають, зокрема, громадяни Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики та інших країн.

З аеропорту евакуйованих на транспорті Державної служби з надзвичайних ситуацій та під охороною поліції відвезуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Втім жителі Нових Санжар вийшли на мітинг проти розміщення евакуйованих у їхньому медичному центрі. Між протестувальниками і поліцією сталися сутички. Правоохоронці закликали до спокою та встановили понад 10 найагресивніших людей, з якими провели роз'яснювальні бесіди.

Нагадаємо, що керівник санаторію "Медобори" в Тернопільській області під тиском місцевих жителів написав відмову від прийому громадян, яких мають евакуювати з Китаю.