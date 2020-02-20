Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Літак з евакуйованими з Уханя приземлився у Харкові

На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також 22 членів екіпажу та лікарі
Літак авіакомпанії SkyUp, який евакуює українців та іноземців з Уханя, приземлився в Міжнародному аеропорту Харкова. До того літак дозаправився у Борисполі.
Літак з евакуйованими з Уханя приземлився у Харкові Літак з евакуйованими з Уханя приземлився у Харкові, 20 лютого 2020 року Фото: Державна прикордонна служба України

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ,передає "Громадське".

Так, прикордонники провели ідентифікацію громадян та поставили відмітки в паспортах іноземців біля трапу літака.

Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні. 

На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також 22 членів екіпажу та лікарі. Зазначається, що всі здорові. На борту перебувають, зокрема, громадяни Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики та інших країн.

З аеропорту евакуйованих на транспорті Державної служби з надзвичайних ситуацій та під охороною поліції відвезуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Втім жителі Нових Санжар вийшли на мітинг проти розміщення евакуйованих у їхньому медичному центрі. Між протестувальниками і поліцією сталися сутички. Правоохоронці закликали до спокою та встановили понад 10 найагресивніших людей, з якими провели роз'яснювальні бесіди.

Нагадаємо, що керівник санаторію "Медобори" в Тернопільській області під тиском місцевих жителів написав відмову від прийому громадян, яких мають евакуювати з Китаю.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2020 12:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.