Літня спека могла спричинити надлишкову смертність в Україні, - вчені
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд поточної епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.
Фото: РБК-Україна
"Відзначимо вплив спекотної погоди у червні 2021 року, яка, ймовірно, причетна до близько тисячі випадків надлишкової смертності", - йдеться в огляді.
За даними НАН, на тлі її неоднозначної природи послабилася лінійна залежність між регіональною надлишковою смертністю та кількістю летальних випадків при COVID-19.
У відносному вираженні загальна смертність найбільше зросла у столиці - на 21,3%, порівняно з середнім рівнем березня 2015-2019 років. "Водночас, столиця є одним із небагатьох регіонів України, де смертність має багаторічну тенденцію до зростання", - йдеться зазначають вчені.
Фото: РБК-Україна
Нагадаємо, що за словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди через 20 років в Україні може не бути зими
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На ЛГБТ-прайд у німецькому Кельні вийшли майже 10 тисяч осіб
- ФОТО Британка знайшла на горищі листування про Голодомор
- ФОТО У Хмельницькому молодята замовили замість букетів корм для собак із притулку