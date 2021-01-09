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Літня спека могла спричинити надлишкову смертність в Україні, - вчені

За даними Державної служби статистики України, у червні 2021 року померло на 4,1 тисяч (або ж на 9,2%) осіб більше, ніж у середньому у 2015-2019 роках. При цьому летальних випадків при COVID-19 було 1,4 тисяч.
Літня спека могла спричинити надлишкову смертність в Україні, - вчені Фото: bigpicture.ru

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд поточної епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Фото: РБК-Україна

"Відзначимо вплив спекотної погоди у червні 2021 року, яка, ймовірно, причетна до близько тисячі випадків надлишкової смертності", - йдеться в огляді.

За даними НАН, на тлі її неоднозначної природи послабилася лінійна залежність між регіональною надлишковою смертністю та кількістю летальних випадків при COVID-19.

У відносному вираженні загальна смертність найбільше зросла у столиці - на 21,3%, порівняно з середнім рівнем березня 2015-2019 років. "Водночас, столиця є одним із небагатьох регіонів України, де смертність має багаторічну тенденцію до зростання", - йдеться зазначають вчені.

Фото: РБК-Україна

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01 09 2021 16:05
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