Літо не гарантує зниження ризику зараження COVID-19, - ВООЗ
Про це заявив офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Білорусі Батир Бердикличев, передає БЕЛТА, зазначає РБК - Україна.
"За спостереженнями, немає ознак сезонності вірусу. Тобто він поширюється і в країнах з жарким кліматом. Тому сподіватися на те, що з приходом літа він просто сам піде, поки не доводиться", - заявив він.
За його словами, літо не є приводом для розслаблення в боротьбі з COVID-19, оскільки можливість зростання захворюваності зберігається.
"Ми бачимо, що з настанням літа накопичилася певна втома, люди звикли і перестають усвідомлювати небезпеку, яка все ще існує. Ця тенденція турбує, тому що вірус нікуди не зник... Можливість зростання зберігається". - додав Бердикличев.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 7 млн 600 тисячі 265 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 843 996, а померли — 423 901 людей.
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