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Літо не гарантує зниження ризику зараження COVID-19, - ВООЗ

Літо не є приводом для розслаблення в боротьбі з COVID-19, оскільки можливість зростання захворюваності зберігається
Коронавірус не демонструє ознак сезонності. Тому варто вважати, що наступ спекотного літа не гарантує зниження ризиків зараження COVID-19.
Літо не гарантує зниження ризику зараження COVID-19, - ВООЗ 24 Канал

Про це заявив офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Білорусі Батир Бердикличев, передає БЕЛТА, зазначає РБК - Україна.

"За спостереженнями, немає ознак сезонності вірусу. Тобто він поширюється і в країнах з жарким кліматом. Тому сподіватися на те, що з приходом літа він просто сам піде, поки не доводиться", - заявив він.

За його словами, літо не є приводом для розслаблення в боротьбі з COVID-19, оскільки можливість зростання захворюваності зберігається.

"Ми бачимо, що з настанням літа накопичилася певна втома, люди звикли і перестають усвідомлювати небезпеку, яка все ще існує. Ця тенденція турбує, тому що вірус нікуди не зник... Можливість зростання зберігається". - додав Бердикличев.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 7 млн 600 тисячі 265 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 843 996, а померли — 423 901 людей.

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12 06 2020 17:20
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