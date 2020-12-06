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У світі від коронавірусу одужали 3 843 996 тисяч людей, померли - 423 901 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 2 089 825
У світі зафіксували 7 млн 600 тисячі 265 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 843 996, а померли — 423 901 людей.
У світі від коронавірусу одужали 3 843 996 тисяч людей, померли - 423 901 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 2 089 825. Серед них померли 116 035 пацієнтів та одужали — 816 174.

Далі йде Бразилія — 805 649 інфікованих, Росія — 502 436, Індія - 298 283 та Великобританія - 291 409.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксувано 7 нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 365  пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей.

Найбільше померлих в США — 116 035 та Великобританії - 41 279.

Найбільше одужалих у США  — 816 174, Бразилії - 396 692, Росії - 261 150 та Німеччині - 171 600.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 червня в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало.

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12 06 2020 10:20
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