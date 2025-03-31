Лондон очікує удару від нових тарифів США та готується до реакції

Трамп збирається оголосити нові взаємні тарифні ставки у так званий "День визволення", який він призначив на 2 квітня.

Британія очікує, що плани президента США Дональда Трампа запровадити глобальні тарифи цього тижня завдадуть удару по ній, і уряд готується до всіх можливих варіантів розвитку подій, заявив сьогодні, 31 березня, речник прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Очікується, що переговори між Британією та США щодо нової економічної угоди, яка б запобігла запровадженню тарифів, триватимуть і після середи, 2 квітня, коли Трамп, як очікується, оголосить тарифи, сказав речник.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми активно готувалися до всіх можливих варіантів розвитку подій напередодні очікуваної заяви президента Трампа на цьому тижні, яка, як ми очікуємо, вплине на Велику Британію разом з іншими країнами", — заявив речник.

Хоча британські міністри заявили, що не виключають жодних варіантів у відповідь на будь-які такі тарифи, вони применшили ймовірність негайної відплати Сполученим Штатам, стверджуючи, що торговельна війна шкодить глобальному економічному зростанню.

Минулого тижня британське Управління бюджетної відповідальності (OBR) заявило, що вищі імпортні тарифи США зашкодять економічній активності Великої Британії й знищать майже весь фіскальний буфер уряду.

Нагадаємо, що ЄС готує відповідь на мита США. Брюссель розглядає повне закриття ринку для американських товарів.