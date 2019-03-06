LTV: власник українського банку попався в Ризі з великою сумою готівки

У власника банку "Південний" Юрія Родіна в середині травня виникли проблеми під час відвідин Риги. За даними Латвійського телебачення (LTV), місцеві митники знайшли в нього велику незадекларовану суму грошей.

Згідно з отриманою оперативною інформацією, митниця вирішила перевірити приватний літак, який прибув до Риги з української Одеси. У чотирьох пасажирів знайшли майже мільйон євро готівкою. Чоловік 1954 року народження у своєму багажі віз 200 тис. доларів США, чоловік 1987 р.н. - 300 тис. доларів, жінка 1977 р.н. везла 100 тис. євро, а чоловік 1950 р.н. - 300 тис. євро. За наявними у De facto відомостями, останнім був Юрій Родін, повідомляє LB.ua.

Служба держдоходів Латвії порушила чотири кримінальні процеси за ухилення від декларування грошових коштів, якщо вони були отримані злочинним шляхом, а також за легалізацію коштів, отриманих нелегальним шляхом.

Грошові кошти арештовано, а затриманих відпустили на волю - зараз вони в Україні.

Латвійська податкова служба подала запит про правову допомогу українським колегам, повідомив журналістам консультант гендиректора Служби державних доходів Андрій Вайварс.

Він відмовився підтвердити або спростувати, що Родін був одним із тих пасажирів, але визнав, що СДД має підозри, що один гість пов'язаний з української оргзлочинністю.

Родін є акціонером невеликого латвійського Reģionālā investīciju banka (RIB).

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