Луганській ТЕС Ахметова продовжили постачання газу

Нафтогаз підтвердив номінацію газу для Луганської теплоелектростанції, яка належить компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова. Раніше на ТЕС заявляли, що з першого жовтня електростанція може зупинитися через відсутність газу.

Всеволод Ковальчук повідомив, що "ДТЕК" попередила його про те, що з 1 жовтня Луганська ТЕС може зупинитися через те, що компанія не отримала номінації на газ від Нафтогазу.



Однак після рішення Нафтогазу виділити газ для електростанції, Луганська ТЕС продовжить своє функціонування. Ця ТЕС забезпечує електроенергією понад половину мешканців Луганської області, передає "Громадське".

29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу замість вугілля при виробництві електроенергії. Причиною цього стало блокування постачання антрациту на ТЕС з території Росії.

Тоді в уряді запропонували зобов’язати Нафтогаз продавати газ Луганській ТЕС за зниженою ціною, щоб забезпечити її стабільну роботу. Однак згодом це рішення розкритикували та скасували.

Проблеми з постачанням вугілля на Луганську ТЕС востаннє виникали наприкінці 2018 року. Так, 6 листопада Луганська ТЕС повідомила про перехід на використання газу через блокування Росією постачання вугілля. Від роботи станції залежить постачання електроенергії на півночі Луганської області.

Нагадаємо, що Луганська теплоелектростанція, яка належить компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова, перейшла на роботу одним енергоблоком для того, аби економити споживання газу.