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Луганська ТЕС перейшла на роботу одним енергоблоком

"Ми повідомили НЕК Укренерго, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Луганську обласну державну адміністрацію про перехід станції на одноблочний режим роботи"
Луганська теплоелектростанція, яка належить компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова, перейшла на роботу одним енергоблоком для того, аби економити споживання газу.
Луганська ТЕС перейшла на роботу одним енергоблоком Фото: informator.lg.ua

Таке рішення має скоротити витрати компанії на газ, який наразі ТЕС вимушена використовувати замість вугілля, постачання якого заблокувала Росія, повідомляє прес-служба "ДТЕК".

"Незважаючи на роботу в режимі одного блоку станція, як і раніше, продовжить нести навантаження в 140 МВт. Стабільність енергопостачання регіону збережеться", - повідомили у "ДТЕК", додавши, що від роботи електростанції залежить стабільне енергопостачання для близько 1 мільйона мешканців підконтрольної частини Луганської області.

"Ми повідомили НЕК Укренерго, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Луганську обласну державну адміністрацію про перехід станції на одноблочний режим роботи", - зазначили у компанії.

У "ДТЕК" також закликали відновити постачання вугілля до електростанції шляхом будівництва залізниці. Наразі ж єдиним способом постачання вугілля на Луганську ТЕС є його завезення з території Росії - залізничне сполучення територією України неможливе, адже воно пролягає непідконтрольною уряду частиною Луганської області.

Нагадаємо, що Луганська теплова електростанція з 29 липня перейшла на спалювання газу у зв'язку з відсутністю вугілля.

 

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