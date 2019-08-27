Луганська ТЕС перейшла на роботу одним енергоблоком
Таке рішення має скоротити витрати компанії на газ, який наразі ТЕС вимушена використовувати замість вугілля, постачання якого заблокувала Росія, повідомляє прес-служба "ДТЕК".
"Незважаючи на роботу в режимі одного блоку станція, як і раніше, продовжить нести навантаження в 140 МВт. Стабільність енергопостачання регіону збережеться", - повідомили у "ДТЕК", додавши, що від роботи електростанції залежить стабільне енергопостачання для близько 1 мільйона мешканців підконтрольної частини Луганської області.
"Ми повідомили НЕК Укренерго, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Луганську обласну державну адміністрацію про перехід станції на одноблочний режим роботи", - зазначили у компанії.
У "ДТЕК" також закликали відновити постачання вугілля до електростанції шляхом будівництва залізниці. Наразі ж єдиним способом постачання вугілля на Луганську ТЕС є його завезення з території Росії - залізничне сполучення територією України неможливе, адже воно пролягає непідконтрольною уряду частиною Луганської області.
Нагадаємо, що Луганська теплова електростанція з 29 липня перейшла на спалювання газу у зв'язку з відсутністю вугілля.
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