На Луганщині російські окупанти мобілізували першу партію резервістів – ОВА

Військові рф на окупованій ними частині Луганської області зібрали першу партію резервістів.

Він пояснив, що за заявами російського міністерства оборони, їхня підготовка мала обмежуватися охороною інфраструктурних об’єктів, проте резервістів відразу направили до навчальних центрів для повноцінного військового навчання.

"Спеціальні збори" триватимуть два місяці. Під час цього часу резервісти пройдуть курс підготовки й отримають необхідні навички для виконання завдань на передовій або в тилу", – зазначив Харченко.

У кожній адміністративно-територіальній одиниці окупаційні військкомати спланували нові варіанти примусової мобілізації. Це свідчить про системний підхід до поповнення особового складу й продовження активної військової мобілізації на територіях, підконтрольних рф, додав посадовець.