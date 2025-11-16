Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
На Луганщині російські окупанти мобілізували першу партію резервістів – ОВА

16 листопада 2025, 10:53
На Луганщині російські окупанти мобілізували першу партію резервістів – ОВА
Фото: з вільного доступу
"Спеціальні збори" триватимуть два місяці.
Військові рф на окупованій ними частині Луганської області зібрали першу партію резервістів.
 
Про це в Telegram повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.
 
Він пояснив, що за заявами російського міністерства оборони, їхня підготовка мала обмежуватися охороною інфраструктурних об’єктів, проте резервістів відразу направили до навчальних центрів для повноцінного військового навчання.
 
"Спеціальні збори" триватимуть два місяці. Під час цього часу резервісти пройдуть курс підготовки й отримають необхідні навички для виконання завдань на передовій або в тилу", – зазначив Харченко.
 
У кожній адміністративно-територіальній одиниці окупаційні військкомати спланували нові варіанти примусової мобілізації. Це свідчить про системний підхід до поповнення особового складу й продовження активної військової мобілізації на територіях, підконтрольних рф, додав посадовець.
 

 

Луганська областьвійна в Україніросія окупанти

