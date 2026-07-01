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лукашенко помилував 32 людини до Дня незалежності білорусі

01 липня 2026, 16:53
лукашенко помилував 32 людини до Дня незалежності білорусі
Фото: Telegram / Вясна
28 з них – політв’язні, засуджені за "екстремізм".
Самопроголошений президент білорусі лукашенко помилував 32 людини напередодні білоруського Дня незалежності. Серед них – 28 політичних в’язнів, яких засудили за "екстремізм".
 
Про це йдеться на сайті президента білорусі.
 
У заяві йдеться, що помилування здійснили напередодні Дня незалежності білорусі. Так, серед звільнених в’язнів – 20 жінок і 12 чоловіків, а 28 з них – політичні в’язні, засуджені за "злочини екстремістського направлення".
 
"Рішення було прийнято на основі принципу гуманізму щодо засуджених та їхніх сімей. Всі вони клопотали про помилування, визнаючи провину і каялися", – йдеться у заяві на сайті лукашенка.
 
У березні лукашенко помилував 250 політв’язнів, засуджених за "екстремістськими" статтями після того, як США зняли санкції з білоруських "Белінвестбанку", Банку розвитку білорусі, Міністерства фінансів, білоруської калійної компанії та "білоруськалію".
Лукашенковійна в Україніросія окупанти

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