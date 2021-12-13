НОВИНИОлександр Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу до Європи. Він назвав умову.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу до Європи
Якщо санкції, які вони вводять або введуть в майбутньому, поставлять нас в надзвичайний стан і у нас не буде ніякого виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом
Фото: kp.by
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".
Раніше Євросоюз ввів санкції проти Білорусі. Під обмеження потрапили авіакомпанії, підприємства, організації та 17 фізичних осіб.
"Якщо санкції, які вони вводять або введуть в майбутньому, поставлять нас в надзвичайний стан і у нас не буде ніякого виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, Білорусь заборонила ввезення товарів з ЄС, США і Британії у відповідь на санкції.
РБК-Україна писало про те, хто потрапив в п'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі.
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13 12 2021 13:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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