Якщо санкції, які вони вводять або введуть в майбутньому, поставлять нас в надзвичайний стан і у нас не буде ніякого виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом

Олександр Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу до Європи. Він назвав умову.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

Раніше Євросоюз ввів санкції проти Білорусі. Під обмеження потрапили авіакомпанії, підприємства, організації та 17 фізичних осіб.

"Якщо санкції, які вони вводять або введуть в майбутньому, поставлять нас в надзвичайний стан і у нас не буде ніякого виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Білорусь заборонила ввезення товарів з ЄС, США і Британії у відповідь на санкції.

РБК-Україна писало про те, хто потрапив в п'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі.