Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу до Європи

Якщо санкції, які вони вводять або введуть в майбутньому, поставлять нас в надзвичайний стан і у нас не буде ніякого виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом
Олександр Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу до Європи. Він назвав умову.
Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу до Європи Фото: kp.by
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".
 
Раніше Євросоюз ввів санкції проти Білорусі. Під обмеження потрапили авіакомпанії, підприємства, організації та 17 фізичних осіб.
 
"Якщо санкції, які вони вводять або введуть в майбутньому, поставлять нас в надзвичайний стан і у нас не буде ніякого виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", - заявив Лукашенко.
 
Нагадаємо, Білорусь заборонила ввезення товарів з ЄС, США і Британії у відповідь на санкції.
 
РБК-Україна писало про те, хто потрапив в п'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 12 2021 13:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.