Луценко: До відповідальності готовий, але після НАБУ, - ВІДЕО

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Національне антикорупційне бюро не впоралося з покладеними на нього завданнями і має відповісти за це.

"Останнім часом багато говориться про необхідність тотальної зміни керівництва держави, зокрема керівників правоохоронних структур, які, мовляв, не впоралися з проблемою боротьби з корупцією в нашій країні. Я ніколи не прогинав і не прогинатиму хребет заради жодної посади - для мене всі вони тимчасові. До відповідальності готовий, але хотів би розібратися, хто працював, а хто саботував поставлені законом завдання", - йдеться у відеозверненні Луценка, опублікованому у Facebook.

Після цього він розповів, що Генеральна прокуратура разом з Національною поліцією, Фіскальної службою, Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань домоглася 2876 обвинувальних вироків у корупційних справах, тоді як САП і НАБУ - жодного.

"Ми працювали, працюємо і будемо працювати ефективно в рамках того, що закон дозволяє нам. САП і НАБУ вочевидь не впоралися з поставленими завданнями. Причому саме НАБУ, яке багато говорить, але показує нульовий результат, керівника якого призначає указом президент, на мою думку, має відповісти за провал боротьби з високопоставленою корупцією першим. Ми - працюємо далі", - сказав Луценко.

Читатйте також: Луценко не бачить "моральних і юридичних підстав", аби йти у відставку

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.