Луценко не бачить "моральних і юридичних підстав", аби йти у відставку

"Мені складно працюється, але я працюю чесно"

Генпрокурор Юрій Луценко не бачить підстав для того, аби йти з посади, але до відставки готовий.

"Мені складно працюється, але я працюю чесно. На даний момент я не бачу ні юридичних, ні моральних підстав писати заяву про відставку", - заявив він під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, закон про прокуратуру передбачає зміну генпрокурора в двох випадках: якщо він сам хоче піти або якщо його відправила у відставку Верховна Рада.

При цьому Луценко зазначив, що готовий покинути посаду, якщо парламент висловить йому недовіру.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.

Також, міністр закордонних справ України має намір запропонувати обраному президенту Володимиру Зеленському свою відставку.