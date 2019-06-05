Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Луценко не бачить "моральних і юридичних підстав", аби йти у відставку

"Мені складно працюється, але я працюю чесно"
Генпрокурор Юрій Луценко не бачить підстав для того, аби йти з посади, але до відставки готовий.
Луценко не бачить "моральних і юридичних підстав", аби йти у відставку Юрій Луценко. Фото: УНІАН

"Мені складно працюється, але я працюю чесно. На даний момент я не бачу ні юридичних, ні моральних підстав писати заяву про відставку", - заявив він під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, закон про прокуратуру передбачає зміну генпрокурора в двох випадках: якщо він сам хоче піти або якщо його відправила у відставку Верховна Рада.

При цьому Луценко зазначив, що готовий покинути посаду, якщо парламент висловить йому недовіру.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.

Також, міністр закордонних справ України має намір запропонувати обраному президенту Володимиру Зеленському свою відставку.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 05 2019 14:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.