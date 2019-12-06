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Луценко: Групу посадовців спіймали на хабарі у півмільйона доларів

"Слідчими ДБР за процесуального керівництва ГПУ викрито групу зловмисників, до якої входили посадові особи органів місцевого самоврядування та поліції"
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що представники підконтрольного йому відомства разом із співробітниками Держбюро розслідувань затримали групу чиновників та поліцейських на хабарі у 500 тисяч доларів США.
Луценко: Групу посадовців спіймали на хабарі у півмільйона доларів Фото:Facebook

"Слідчими ДБР за процесуального керівництва ГПУ викрито групу зловмисників, до якої входили посадові особи органів місцевого самоврядування та поліції, які намагалися заволодіти від громадянина 500 тис доларів США", - заявив генпрокурор у Facebook.

За його словами, вказану суму вони вимагали за виділення чоловіку в користування для ведення мисливського господарства земельної ділянки розміром близько 100 га, яка розташована на території Путильського району Чернівецької області.

Луценко додав, що хабарники були затримані при отриманні частини грошових коштів у сумі 200 тис доларів.

Нагадаємо, що військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови державної служби зайнятості Валерієм Ярошенко за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.

 

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12 06 2019 15:43
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