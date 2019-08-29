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Луценко написав заяву про відставку

Генеральна прокуратура може отримати нового главу сьогодні вночі
Генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку.
Луценко написав заяву про відставку Фото: Наші гроші

"Прошу звільнити мене з посади генерального прокурора на підставі п.1 ч.1 ст.42 Закону України "Про прокуратуру", - процитував він текст заяви в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону.

Вона не має особливого значення, оскільки його і так збиралися звільнити - це питання внесено в порядок денний парламенту, який повинен дати згоду президенту на призначення нового генпрокурора.

За словами генерального прокурора, профільний комітет попередньо зберуть близько 10 години ночі.

"Я відзвітую комітету, потім, сподіваюся, мені дадуть слово для виступу з трибуни", - розповів він.

Нагадаємо, що після перемоги на виборах президент Володимир Зеленський заявив, що має намір позбутися Юрія Луценка на посаді генерального прокурора.

"Луценко - це стара команда, ми будемо призначати нових людей. І це стосується не тільки пана Луценка", - сказав він.

Сам Юрій Луценко вважає, що був ефективним на своїй посаді.

Генпрокурор призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Верховної Ради.

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