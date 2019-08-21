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Луценко назвав себе ефективним генпрокурором

Голова ГПУ заявив, що не має повноважень посадити всіх "чортів"
Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що був ефективним на своїй посаді.
Луценко назвав себе ефективним генпрокурором Фото: unian.ua

"Мій звіт у Верховній Раді буде дуже простим. Я вважаю себе ефективним генпрокурором. 4 мільярди доларів США повернуті державі. Отримано три тисячі вироків корупціонерам категорії "Б", - сказав Луценко, повідомляє LB.ua.

Луценко поскаржився, що генпрокурор сильно обмежений у своїх можливостях. "В уяві нашого народу генеральний прокурор може все - тому що він генеральний. Тобто відповідальний за все ... Люди вважають, що генпрокурор легко може посадити будь-якого чорта", - заявив він.

Луценко пояснив, що насправді ГПУ займається розслідуванням і забезпеченням сторони держобвинувачення в таких справах, як убивства, грабежі, розбої, викрадення авто, несплата податків. Також у веденні Генпрокуратури - тероризм, державна зрада, військові злочини і корупція категорії "Б" (до заступника голови ОДА).

"Люди питають - чому не відповідає міністр або чиновник сьогоднішньої влади. І я втомився говорити, що для них держава створила НАБУ. Створити - створила, а суспільство не привчили питати за їхню роботу", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро викликало на допит генпрокурора Юрія Луценка у зв’язку з передачею ним резонансної справи відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.

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