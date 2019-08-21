Луценко назвав себе ефективним генпрокурором
"Мій звіт у Верховній Раді буде дуже простим. Я вважаю себе ефективним генпрокурором. 4 мільярди доларів США повернуті державі. Отримано три тисячі вироків корупціонерам категорії "Б", - сказав Луценко, повідомляє LB.ua.
Луценко поскаржився, що генпрокурор сильно обмежений у своїх можливостях. "В уяві нашого народу генеральний прокурор може все - тому що він генеральний. Тобто відповідальний за все ... Люди вважають, що генпрокурор легко може посадити будь-якого чорта", - заявив він.
Луценко пояснив, що насправді ГПУ займається розслідуванням і забезпеченням сторони держобвинувачення в таких справах, як убивства, грабежі, розбої, викрадення авто, несплата податків. Також у веденні Генпрокуратури - тероризм, державна зрада, військові злочини і корупція категорії "Б" (до заступника голови ОДА).
"Люди питають - чому не відповідає міністр або чиновник сьогоднішньої влади. І я втомився говорити, що для них держава створила НАБУ. Створити - створила, а суспільство не привчили питати за їхню роботу", - сказав генпрокурор.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро викликало на допит генпрокурора Юрія Луценка у зв’язку з передачею ним резонансної справи відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.
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