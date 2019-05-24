Луценко не виключає, що в справі Гандзюк з'являться нові підозрювані

"Маю на увазі, посадовців, ймовірно, причетних. Ще один епізод: ймовірно, керівники місцевих правоохоронних органів зливали інформацію, що дозволило Левіну залишити Україну"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає, що у справі про вбивство радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк можуть з'явитися нові підозрювані — серед причетних посадовців.

"Я не виключаю, що можуть з'явитися ще підозрювані. Маю на увазі, посадовців, ймовірно, причетних. Ще один епізод: ймовірно, керівники місцевих правоохоронних органів зливали інформацію, що дозволило Левіну залишити Україну. Це ми також розслідуємо", - відповів він на запитання, чи існують інші можливі замовники вбивства, окрім Мангера і Левіна, повідомляє "Громадське".

За словами Луценка, Мангер з юридичного погляду є організатором, а Левін був співорганізатором.

"Далі йдуть виконавці, вони вже в суді. Також ми розглядаємо версію, що до злочину причетні керівники державної обладміністрації. Ідеться про голову і його заступників. За останній час проведена робота, наприклад, є висновок Рахункової палати та Держлісгоспу про 230 млн грн збитків від незаконної вирубки херсонських лісів, про що писала Катерина", - зазначив генпрокурор.

Луценко додав, що претензії друзів Гандзюк щодо "більш поважних замовників" не знайшли підтвердження.

"Допитані батько покійної і більшість з тих, хто заявляє [подібне]. Жодних доказів цього слідчі не отримали. А вимагати від мене "посадити для балансу" когось із БПП, це ж абсурд", - зазначив він.

Довідка:

31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".