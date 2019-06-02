Луценко подала позов на Гриценка: вимагає 2,5 мільйона
Моральну шкоду від заяв Гриценка про те, що Луценки начебто "відмазували" сина від мобілізації, депутат оцінила у 2,5 мільйона гривень.
"Сума позову буде 2,5 мільйона гривень. Це та сума, яку Анатолій Гриценко знайшов, щоб подати платіж, який бере ЦВК у кандидатів у президенти. Якщо він знайшов як майбутній Верховний головнокомандувач (так він собі думає, так не думає народ України, так не думаю я як матір воїна), то програний ним у суді позов буде коштувати йому того завдатку", – заявила дружина генпрокурора в ефірі телеканалу ZIK.
Вона також нагадала, що її син 40 днів був у Пісках, під Донецьким аеропортом у складі 55-ї Запорізької артилерійської дивізії і показала довідку з військової частини.
"У мене запитання до чесного й такого псевдопатріотичного полковника Гриценка. Він має військову освіту, він був міністром оборони, йому президент Порошенко пропонував іти міністром оборони або очолювати РНБО і інші посади. Відмовився… Тоді, коли була така біда, чому ви, Анатолій Гриценко, не пішли на фронт? Це попахує дезертирством, це попахує "відмазуванням", – заявила Луценко.
Вона додала, що кошти після перемоги у суді скерують на потреби волонтерських організацій.
Нагадаємо, що Гриценко, намагаючись відповісти на питання в інтерв’ю Дмитру Гордону про причини неучасті в АТО, заявив, що війна давно б закінчилася, якби Луценко та інші чиновники не ховали своїх синів від фронту.
Генеральний прокурор Юрій Луценко відреагував на заяву Гриценка.
"Даю 24 годину "чесному" полковнику для вибачення. Мій син пішов у 2014 на фронт добровольцем і служив солдатом 2 гармати 1 вогневого взводу 2 батареї 1 гаубичного дивізіону 55 Запорізької бригади", - написав Луценко.
Згодом лідер партії "Громадянська позиція" приніс вибачення сину Луценка.
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