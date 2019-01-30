Гриценко приніс вибачення синові Луценка, але відмовився генпрокурору

"Я знаю, що Луценко-син дійсно доброволець, воїн, знаю, що він був в АТО"

Лідер партії "Громадянська позиція", кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявив, що не буде просити вибачення у генерального прокурора Юрія Луценка, назвавши його "патологічно брехливим за життя".

Водночас Гриценко попросив вибачення у Луценка-молодшого.

"Я знаю, що Луценко-син дійсно доброволець, воїн, знаю, що він був в АТО, хоча й далеко не рік, як інші. Але воював, тому честь синові і хвала. Якщо мої слова його якось зачепили, то Луценкові-сину я приношу свої вибачення. На відміну від Луценка-батька, який напевно під впливом сивушних масел бреше в ефірах, нібито на початку війни Порошенко пропонував мені пост міністра оборони і навіть начальника Генштабу, а я нібито відмовився. Не було цього!", - написав Гриценко у Facebook.

"Я готовий удвох з Порошенком у прямому ефірі пройти тест на поліграф - і вся країна переконається у брехливості генпрокурора. Вибачень від Луценка не чекаю, бо довіри чи поваги до нього немає давно. І напевно не тільки в мене", - зазначив політик.

Нагадаємо, що Гриценко, намагаючись відповісти на питання в інтерв’ю Дмитру Гордону про причини неучасті в АТО, заявив, що війна давно б закінчилася, якби Луценко та інші чиновники не ховали своїх синів від фронту.

Генеральний прокурор Юрій Луценко відреагував на заяву Гриценка.

"Даю 24 годину "чесному" полковнику для вибачення. Мій син пішов у 2014 на фронт добровольцем і служив солдатом 2 гармати 1 вогневого взводу 2 батареї 1 гаубичного дивізіону 55 Запорізької бригади", - написав Луценко.