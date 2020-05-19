Україна зацікавлена у вивченні досвіду США з надання допомоги ветеранам війни
Про це повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів, пише "Інтерфакс-Україна".
"Сторони домовилися продовжити розпочату раніше співпрацю щодо надання допомоги людям, які пройшли війну, та відновити програму з надання медичної допомоги важкопораненим українським воїнам у реабілітаційних закладах США", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства за результатами онлайн-зустрічі міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба та представників організації "Українські американські ветерани".
Зазначено, що найближчим часом буде налагоджено роботу з обміну досвідом американських фахівців, які займаються ментальним здоров'ям ветеранів, і українських фахівців цього ж напряму. Зокрема, експерт з Trauma Brain Injuries Даррен Головка заявив, що організація готова організувати та провести курси з підвищення кваліфікації українських фахівців.
Нагадаємо, що Кабмін підтримав створення Єдиного держреєстру ветеранів
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