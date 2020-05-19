Найближчим часом буде налагоджено роботу з обміну досвідом американських фахівців, які займаються ментальним здоров'ям ветеранів, і українських фахівців цього ж напряму

Україна зацікавлена у вивченні досвіду США з надання допомоги ветеранам війни у напрямі ментального здоров'я.

Про це повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів, пише "Інтерфакс-Україна".

"Сторони домовилися продовжити розпочату раніше співпрацю щодо надання допомоги людям, які пройшли війну, та відновити програму з надання медичної допомоги важкопораненим українським воїнам у реабілітаційних закладах США", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства за результатами онлайн-зустрічі міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба та представників організації "Українські американські ветерани".

Зазначено, що найближчим часом буде налагоджено роботу з обміну досвідом американських фахівців, які займаються ментальним здоров'ям ветеранів, і українських фахівців цього ж напряму. Зокрема, експерт з Trauma Brain Injuries Даррен Головка заявив, що організація готова організувати та провести курси з підвищення кваліфікації українських фахівців.

Нагадаємо, що Кабмін підтримав створення Єдиного держреєстру ветеранів