Визначилися вісім кращих команд Кубку Героїв АТО-2020

Фінальний поєдинок за головний трофей чемпіонату відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського до Дня Захисника України 14 жовтня

У зв'язку з карантинними заходами усі учасники пройшли тестування на відсутність COVID-19.

На НТБ "Динамо" (Київ) у Кончі-Заспі продовжують змагатися за Кубок Героїв АТО найкращі команди сектору безпеки ветеранів АТО/ООС, повідомляє "Укрінфом".

Після третього туру групового етапу визначилась вісімка кращих команд фінальної частини 6-го сезону Чемпіонату України на Кубок Героїв АТО сезону 2020 року.

Календар 1/4 фіналу Кубка Героїв АТО 2020:

Неділя 11 жовтня Конча-Заспа НТБ ДИНАМО Київ

Манеж

09:30 ФК Миротворець Київщина (переможець дивізіону Київ 2020) - ФК Волинь АТО Луцьк (переможець дивізіону Захід 2020)

11:00 ФК Ягуар НГУ м.Калинівка Вінницька область (переможець дивізіону Центр 2020) - ФК Схід НГУ Харків (срібний призер дивізіону Схід 2020)

Поле №3

09:30 ФК Темп ЗСУ Шепетівка ( бронзові призери дивізіону Центр 2020) - ФК Рятувальник ДСНС Маріуполь (бронзові призери дивізіону Схід 2020)

11:00 ФК ДонОВК Маріуполь (перше місце дивізіону Схід 2020) - ФК Вікторія НГУ (срібні призери дивізіону Південь 2020).

Всеукраїнська футбольна Ліга учасників АТО - це не просто футбольні змагання, а наймасштабніша в Україні програма психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, яка проходить із 2015 року.

Учасники розповідають, що основна їхня мотивація - не перемога. Це вже стало своєрідною традицією, форматом згуртування ветеранів, залучення їх до футбольних змагань, промоцією цього виду спорту і здорового способу життя, вшануванням героїв АТО та вдосконалення військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

Організатором та засновником цих змагань, як і чемпіонату України серед команд Ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО та змагань на Кубок Об’єднаних Сил, уже традиційно виступила Федерація футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського об’єднання учасників АТО "Українці-Разом!".

На фінальному етапі команди Всеукраїнської футбольної Ліги учасників АТО сезону 2020 року розподілені на шість груп по чотири команди в кожній. Команди, які зайняли перші та другі місця у своїх групах регіональних дивізіонів "ЗАХІД", "СХІД", "ПІВНІЧ", "ПІВДЕНЬ", "ЦЕНТР" та "КИЇВ" розмістилися в групах фінальної частини чемпіонату сіяними.

Фінальний поєдинок за головний трофей чемпіонату відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського до Дня Захисника України 14 жовтня.

Нагадаємо, що збірна України зазнала найбільшої поразки в історії