Луценко пообіцяв порушити провадження через поїздку Бойка і Медведчука в РФ
"Шановний пане прем'єр-міністре, шановний пане міністре внутрішніх справ, з вашого дозволу повідомлю про те, що сьогодні буде зареєстровано провадження про незаконний перетин кордону. Але питання не тільки до аерослужби, а й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб усупереч установленому порядку. Проте, провадження буде зареєстровано й відповідна реакція не забариться", - сказав генпрокурор, відповідаючи на відповідні зауваження міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Також, Кабінет міністрів доручив перевірити Державіаслужбу, Украерорух та прикордонників на предмет порушення закону України, через переліт кандидата у президента України від "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка з України в Росію.
Нагадаємо, що 22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата