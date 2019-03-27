Луценко пообіцяв порушити провадження через поїздку Бойка і Медведчука в РФ "Сьогодні буде зареєстровано провадження про незаконний перетин кордону"

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що в середу буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону у зв'язку з польотом народного депутата, кандидата в президенти Юрія Бойка та лідера руху "Український вибір - Право народу", представника "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука в Росію.

Фото: unian.ua

"Шановний пане прем'єр-міністре, шановний пане міністре внутрішніх справ, з вашого дозволу повідомлю про те, що сьогодні буде зареєстровано провадження про незаконний перетин кордону. Але питання не тільки до аерослужби, а й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб усупереч установленому порядку. Проте, провадження буде зареєстровано й відповідна реакція не забариться", - сказав генпрокурор, відповідаючи на відповідні зауваження міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Також, Кабінет міністрів доручив перевірити Державіаслужбу, Украерорух та прикордонників на предмет порушення закону України, через переліт кандидата у президента України від "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка з України в Росію. Нагадаємо, що 22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві. Міністр закордонних справ Павло Клімкін хоче знати, чи обговорювали кандидат в президенти Юрій Бойко і кум президента РФ Віктор Медведчук у Москві питання звільнення українських політв'язнів і військовополонених.

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